"Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам", — подчеркнул Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой (цитата по "Интерфаксу").

По словам Путина, лидеры двух государств "нашли возможность взаимных уступок". Президент России также подчеркнул, что между Москвой и Минском на сегодняшний день не осталось никаких спорных вопросов.

"На сегодняшний день спорных вопросов не осталось, мы будем двигаться дальше, будем укреплять союзнические отношения в рамках Союзного государства и работать над укреплением нормативно-правовой базы, над развитием Евразийского экономического союза", — заявил Путин.

Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, также подтвердил, что спор с Беларусью по объемам поставок российской нефти урегулирован.

По словам Путина, Россия и Белоруссия "подтвердили свое стремление создать необходимые, основополагающие правила и условия к июлю 2019 года по созданию единого рынка электроэнергии (именно общие условия и правила)".

Кроме того, стороны, как отметил президент РФ, "подтвердили свою готовность делать все, чтобы к 1 января 2018 года разработать совместные правила по единому рынку газа, а к 2024 году разработать и выйти на подписание межправсоглашения в рамках ЕврАзЭС по единому рынку газа".

31 марта пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич заявил, что Минск не признает долг за российский газ. 30 марта премьеры двух стран провели переговоры по урегулированию нефтегазового спора, однако договориться не удалось. Как заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, Беларуст не готова погасить накопленный в размере 700 миллионов долларов долг за газ без предоставления российской стороной существенных преференций.

Два союзных государства спорят о ценах за газ с начала прошлого года. Тогда Минск в одностороннем порядке начал платить за российский газ почти вдвое меньше, апеллируя к положениям межправительственного соглашения от 2011 года. Белорусская сторона считает справедливой цену на российский газ в размере 73 долларов за 1000 кубометров (сейчас цена для Белоруссии составляет 132 доллара).

Россия, со своей стороны, срезала Беларуси поставки беспошлинной нефти, из-за чего экономика и бюджет страны несут существенные потери. Сокращение составляет до четырех миллионов тонн в первом и во втором кварталах, что на два миллиона тонн меньше потребности страны. Таким образом, чтобы наполнить внутренний рынок, белорусские НПЗ будут вынуждены еще больше сократить экспорт.

Хотя за это время стороны несколько раз объявляли об успехе переговоров, в частности на уровне премьер-министров, нефтегазовый спор между двумя странами по-прежнему не был урегулирован. 30 марта очередные переговоры между Москвой и Минском завершились также безрезультатно.