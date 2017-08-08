Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе переговоров Путин напомнил о договоренностях по организации информационно-координационного центра министерств внутренних дел России и Абхазии.

"Гости, откуда бы они ни приехали, в том числе из России, должны понимать и чувствовать, что находятся под надежной защитой", — подчеркнул президент РФ. "Очень рассчитываю, надеюсь на то, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов", — добавил он (цитата по РИА "Новости").

Путин также отдельно отметил, что у Москвы "особые, совершенно особые отношения с Абхазией. "Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше", — заверил российский президент.

Кроме того, он отметил эффективную совместную работу по обеспечению обороноспособности республики. По итогам переговоров также было подписано соглашение о сотрудничестве в области организации обязательного медицинского страхования постоянно проживающих в Абхазии граждан России.

Хаджимба, в свою очередь, заявил, что его республика, благодаря поддержке России, "продвигается по пути социально-экономического развития, инфраструктурного строительства, решает вопросы обороны и безопасности". Он также выразил уверенность в том, что вопросы, которые будут обсуждаться на встрече, послужат дальнейшему развитию страны.

"Абхазия и ее народ искренне благодарны вам за все те решения, которые принимаются в развитие наших отношений. И еще раз хочу отметить, что все те вопросы, которые будут озвучены сегодня и будут решаться, будут способствовать укреплению наших отношений", — подчеркнул Хаджимба.

Россия инвестирует в Абхазию 6 млрд рублей

По итогам российско-абхазских переговоров в Пицунде, Путин заверил, что Россия продолжит содействовать развитию Абхазии. При этом объем финансирования соответствующей инвестиционной программы на 2017-2019 годы составит около 6 миллиардов рублей.

"Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность, оказывать всемерную политическую поддержку", — подчеркнул российский лидер. Он отметил, что со своей стороны руководство республики предпринимает последовательные шаги для упрочения международно-правового статуса Абхазии.

Путин также пояснил, что в ходе встречи с Хаджимбой стороны уделили внимание вопросу становления Абхазии в качестве современного государства с эффективной и самодостаточной экономикой. При этом Путин напомнил, что в январе-марте взаимный товарооборот двух стран увеличился на 6,5%, а большую часть абхазского экспорта в России составило продовольствие, фрукты и овощи.

В Тбилиси осудил приезд Путина в Абхазию в день годовщины августовского конфликта

На фоне приезда Путина в непризнанную республику Министерство иностранных дел Грузии осудило визит российского лидера и призвало Кремль "покончить с провокационными действиями, направленными на подрыв территориальной целостности Грузии". Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном на официальном сайте министерства.

"В день девятой годовщины августовской войны аналогичные действия направлены на легитимизацию насильственного изменения государственных границ посредством военной агрессии, этнических чисток и оккупации. Этим шагом Кремль пытается поддержать и легитимизировать оккупационный режим", — подчеркивают в Тбилиси.

МИД Грузии в связи с приездом Путина в "оккупированную Абхазию" в нарушение правил пересечения грузинской границы выразил официальный протест. Тбилиси обвинил Москву в нарушении фундаментальных норм и принципов международного законодательства.

В этом вопросе Грузию уже поддержало руководство НАТО. Исполняющий обязанности официального представителя альянса Дилан Уайт заявил, что посещение Путиным Абхазии вредит международным усилиям по поиску мирного решения путем переговоров. По его словам, альянс "сожалеет, что визит состоялся без предварительного согласия грузинских властей".

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии по итогам вооруженного конфликта с Грузией в августе 2008 года. Примеру РФ последовали лишь Никарагуа и Венесуэла, а также крошечные островные государства Науру и Тувалу. Остальной мир считает эти республики частью Грузии.

Абхазия получает помощь от России с 2009 года по двум направлениям. К первой сфере относятся заработная плата силовых структур, работников культуры, здравоохранения, образования. Второе направление предполагает развитие экономической сферы. После вступления Хаджимбы на пост главы государства в 2014 году Абхазия и Россия подписали договор о союзничестве и стратегическом партнерстве.