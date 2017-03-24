



"Мы придаем очень большое значение нашим отношениям с Францией, при этом мы стараемся поддерживать ровные отношения как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции", — заявил российский лидер.





Говоря о президентской кампании, которая проходит сейчас во Франции, он подчеркнул, что Россия не собирается влиять на выборы. "Но мы оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же как делают наши партнеры, например в Европе, в США", — добавил Путин.





Ранее в пятницу сообщалось, что Ле Пен встретилась с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В ходе беседы она отметила, что выступает за отмену антироссийских санкций.





6 марта кандидат в президенты Франции от "Национального фронта" заявила, что холодная война с Россией опасна для Европы. Она также раскритиковала американского телеведущего Билла О'Райли, который назвал Владимира Путина "убийцей".