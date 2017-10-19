"ООН задним числом легитимировала действия некоторых участников… ну хоть так. Но это ни к чему хорошему не приведет", — предупредил Путин, подчеркивая, что ООН нет альтернатив и что базовые принципы организации должны сохраняться.

Надо с уважением относиться к суверенитету, заявил Путин. Он отметил, что будущее человечества может быть только общим. И ответственность за то, чтобы мир был бесконфликтным, лежит на международном сообществе.

Среди проблем, которые стоят перед этим сообществом, Путин упомянул США и КНДР.

Путин перечислил претензии к США…

США не выполняют свои обязательства по уничтожению оружия массового поражения, в частности ядерного оружия. Выполнение Вашингтоном соглашения по ядерному плутонию вызывает беспокойство, указал он.

Отношения между странами деградируют, а безопасности в мире становится меньше, сказал Путин. Он добавил, что к власти рвутся экстремистские группировки, которые пытаются превратить политический ландшафт в варварство, примером чему служит Ближний Восток, где некоторые страны не борются с угрозой терроризма, а лишь имитируют "удары".

"Вместо того чтобы сообща управлять ситуацией, нанести реальный удар по терроризму, а не имитировать борьбу с ним, некоторые наши коллеги делают все, чтобы хаос в регионе стал перманентным", — сказал президент.

Но такой политике есть альтернатива, что показала РФ в Сирии: "Сирийский опыт как раз показывает, что самоуверенной и разрушительной политике есть альтернатива. Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона, действует на основе международного права", — заявил Путин.

"И я бы хотел сказать, что эти действия и движение позитивное дается нам непросто. В регионе очень много противоречий. Но мы набрались терпения и с этим терпением очень аккуратно, взвешивая каждый шаг и слово, работаем со всеми участниками этого процесса, уважая их интересы", — добавил он.

…и призвал не хамить Пхеньяну

Что касается КНДР, то президент призвал не опускаться до хамства в адрес Пхеньяна. Москва осуждает ядерные испытания, проводимые КНДР. "Мы выполняем все решения СБ ООН. Но решать эту проблему нужно путем диалога", — сказал он.

По его словам, независимо от отношения к северокорейскому режиму, нельзя забывать, что КНДР — суверенное государство. "Любые противоречия надо решать цивилизованно", — добавил Путин.

Напомним, что обмен агрессивными репликами между США и КНДР интенсифицировался в последние месяцы, когда государственное корейское сравнило Трампа с Гитлером, а Трамп поручил главе Госдепа Рексу Тиллерсону не тратить время на поиски возможности переговоров с руководством Северной Кореи.

Последний агрессивный выпад со стороны КНДР сделан в ответ на совместные маневры американского и южнокорейского флотов в Японском море. В заявлении Пхеньяна, которое сегодня привело северокорейское агентство ЦТАК, США называются "сумасшедшими", американцам обещано нанести "невероятный" удар в "неожиданное время в неожиданном месте".

На пленарном заседании "Валдая" Путин выступил с призывом отказаться от старой повестки дня, не оглядываться назад и смотреть вперед в вопросе международной политики. "В меняющемся мире мы не можем позволить себе не быть гибкими", — отметил 65-летний российский президент.

Запад обязан своими успехами революции 1917 года

Путин считает, что основные выгоды от последствий русской революции 1917 года извлек, прежде всего, Запад, развитие которого стало ответом на создание СССР.

"Что я имею в виду? Это не только геополитические победы по итогам так называемой холодной войны. Ответом на вызов со стороны СССР стали многие западные достижения XX века", — сказал президент (цитата по "Интерфаксу").

Президент РФ вновь заявил о двойных стандартах западных стран, которые привели к ситуация в Каталонии и в Иракском Курдистане. Страны ЕС по-разному вели себя в ситуации с Косово и Крымом. "А зачем нужно было так бездумно, исходя из политической текущей конъюнктуры, желания угодить, прямо скажу, старшему брату из Вашингтона, безоговорочно поддерживать отделение Косово, провоцируя подобные процессы в других регионах Европы, да и в мире <…> Когда Крым, например, также объявил о независимости, а затем и в результате референдума о присоединении к России, вот это уже почему-то не понравилось", — сказал Путин.

Тема форума была сформулирована так: "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?" Путин выступил на пленарной сессии под названием "Мир будущего: через столкновение к гармонии".

Это 14-е заседание клуба, на него приехали 136 экспертов в области финансов и политики из 32 стран.