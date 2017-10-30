Директор Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов сообщил, что некие лица с помощью системы видеонаблюдения в РФ собирают образы российских граждан с неизвестными целями.

Путин на это ответил буквально следующее (цитата по РИА "Новости"): "Но образы-то — это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса".

"Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться. Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны", — добавил президент России, передает "Интерфакс".

Борисов упомянул о сборе "образов", выступая с предложениями относительно избирательного процесса в России. Российский общественный институт избирательного права — общественная организация, зарегистрированная Минюстом в 1999 году. Председатель совета Игорь Борисов — бывший член ЦИК России, кандидат юридических наук.

Возможный источник путинского утверждения — сообщение телеканала RT о боевых вирусах

"Интерфакс" связывает путинское заявление с летними сообщениями о планах американских военных закупить образцы рибонуклеиновой кислоты (РНК) — живых тканей россиян европеоидной расы. 28 июля телеканал RT обратил внимание на контракт ВВС США, который был размещен на портале правительственных тендеров Federal Business Opportunity.

Заявки на тендер принимались до 27 июля. "Все образцы свежезамороженной синовиальной оболочки здорового человека и рибонуклеиновой кислоты здорового человека должны быть русского/европеоидного происхождения", — говорилось в контракте. При этом указывалось, что образцы доноров с Украины не принимаются.

В контракте не уточнялось, зачем учебному авиационному командованию ВВС США понадобился биоматериал россиян. RT опросил трех экспертов, с какой целью американские военные намерены делать такие закупки. Двое из них ответили, что образцы взяты для фундаментальных исследований анализа, однако завершался материал мнением военного эксперта, бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН Игоря Никулина, который посеял в зрителе серьезные сомнения в мирных целях такого тендера.

Эксперт, мнение которого телеканал выставил последним, заявил, что образцы РНК могут использоваться для разработки вирусов. "Разрабатываются новые виды биологического оружия. Ни для чего другого это в военном ведомстве не может быть. Скорее всего, это могут быть боевые вирусы", — сказал Никулин.

"США пытаются разработать различные виды биологического оружия именно под конкретных носителей генофонда, а европеоиды нужны, так как они составляют большинство населения нашей страны. Это та самая фокус-группа, к которой они пытаются подобрать ключи. Необходимо, чтобы вирусы действовали избирательно — на те или иные национальные группы. Частично эту задачу решала американская программа "Геном человека". Она тоже в значительной степени была профинансирована Пентагоном", — цитировал телеканал RT своего эксперта.

Эта версия была растиражирована: например, издание "Утро.Ру" сообщило об этом тендере 28 июля со ссылкой на RT под заголовком "США разработают биооружие против россиян".

В соцсетях заявление Путина восприняли как паранойю

Между тем в соцсетях это сообщение действующего президента РФ однозначно интерпретировали как конспирологию и паранойю: "Паранойя — это когда боишься при кошке лишнее сболтнуть! <…> И если с тобой началось, надо срочно прятать шифровальную книгу и бежать к доктору. Этому, кстати, учили в разведшколе", — отметил один из пользователей Facebook.

"Оставил в лифте немного биоматериала для ЦРУ", — отозвался пользователь Twitter с ником zero_o_hero.

"У этого человека нет дневника на WordPress?" — интересуется оппозиционер Евгений Федин с намеком на Бориса Грица, напавшего на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Гриц вел блог на движке WordPress, где жаловался на дистанционные сексуальные домогательства со стороны журналистки.

На допросе в рамках дела о покушении на убийство Гриц утверждал, что Фельгенгауэр установила с ним "телепатический контакт" и изводила сексуально. На данный момент следствие рассматривает только одну версию нападения, связанную с психической неустойчивостью преступника.

Кстати, президент заявил на том же заседании Совета по правам человека в Кремле, что нападение на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр "не имеет отношения к свободе слова" и "преследованию инакомыслящих".