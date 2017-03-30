"Единственное: я считаю неправильным, что какие-то политические цели используют это для раскрутки на политической арене, в преддверие выборов", — подчеркнул он, назвав подобный подход "инструментом "арабской весны".

Повод для переворота

Путин не сказал, какие именно политические силы используют митинги в своих интересах, однако отметил, что "это же стало поводом для государственного переворота на Украине". По его словам, Россия уже успешно борется с коррупцией. "Мы это делаем, люди в стране это видят", — подчеркнул он.

Комментируя задержания 26 марта, президент напомнил, что Запад критикует действия российских правоохранительных органов "на фоне расправ полиции у себя". В частности, он упомянул подавление парижских демонстраций.

В Москве, как и в других 80 городах России, 26 марта прошла акция против коррупции, которую московские власти отказались согласовать. По данным властей, на ней были задержаны более 600 человек, правозащитники сообщили более чем о 1000 задержанных. При этом полиция многократно применяла насилие к мирным участникам акции.