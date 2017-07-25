Российский Совет Федерации предложил президенту страны Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей из-за принятых в этой стране законодательных изменений, предусматривающих снос памятников, прославляющих коммунизм, в том числе мемориалов советским воинам. Также сенаторы предлагают ввести санкции в отношении некоторых польских парламентариев. В Кремле заявили, что Путин пока ничего не решил на этот счет.

В заявлении, принятом 25 июля, сенаторы просят Путина поручить профильным ведомствам "представить комплексные предложения по возможному введению мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев — инициаторов закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя и других физических и юридических лиц", передает РИА "Новости".

Российские сенаторы сочли особенно кощунственным тот факт, что эти поправки были приняты польскими парламентариями в День памяти и скорби, отмечаемый в России 22 июня и приуроченный к дате нападения фашистской Германии на СССР в 1941 году.

17 июля эти законодательные поправки подписал президент Польши Анджей Дуда, они вступят в силу спустя три месяца. "А это значит, что почти 500 памятников и мемориалов на территории республики приговорены этим решением к демонтажу и разрушению", — говорится в заявлении Совфеда.

Верхняя палата российского парламента уверена, что польские власти предпринимают целенаправленные попытки переписывания истории, искажения и пересмотра итогов Второй мировой войны. По мнению сенаторов, только "благодаря победе над фашизмом, решающий вклад в которую внес Советский Союз, Польша сохранилась как государство, а польский народ не был уничтожен или изгнан и остался жить на своей земле".

Путин пока ничего не решил, заявил Песков

Позднее в этот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что Путин пока ничего не решил на этот счет.

"Это инициатива Совета Федерации, насколько нам известно, — цитирует Пескова РИА "Новости". — Она будет дальше прорабатываться в профильных комитетах и комиссиях. Дождемся пока каких-то формулировок, что же конкретно предлагают наши сенаторы".

При этом пресс-секретарь отказался ответить на вопрос журналистов о том, как в Кремле в целом относятся к идее юридически ответить на данные действия Польши.