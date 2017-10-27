В период с января по сентябрь 2017 года в Сирии погиб как минимум 131 гражданин России. Все они — бойцы частных военных компаний, сообщает Reuters.

Агентство ознакомилось со справкой о смерти одного из россиян, выданной российским консульством в Дамаске. В документе от 4 октября указано имя 36-летнего жителя Краснодарского края Сергея Поддубного. Он умер в городе Тиас провинции Хомс 28 сентября. В качестве причины его смерти называется "обугливание тела". В справке не упоминается род деятельности мужчины, его родственник и знакомый рассказали Reuters, что Поддубный был гражданским и отправился в Сирию по частному контракту для участия в боевых действиях.

В документе погибшему присвоен номер 131. Агентство отмечает, что, согласно российским правилам оформления подобных документов, ведомства последовательно подсчитывают число смертей, начиная с 1 января календарного года. Таким образом, на момент оформления справки консульство зарегистрировало 130 смертей российских граждан на территории Сирии. При этом, по словам представителя российского консульства в Дамаске, среди них нет действующих военнослужащих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил Reuters, что власти "не располагают информацией об отдельных гражданах, которые посещают Сирию". "На этом, считаю, вопрос отработан", — добавил он.

В министерстве обороны и консульстве России в Сирии не ответили на запросы агентства о комментарии. "Ленте.ру" также не удалось получить оперативный комментарий от Минобороны.

В 2017 году ведомство официально подтвердило смерть 16 российских военнослужащих в Сирии. Последний раз о гибели военных сообщалось 4 сентября. Тогда двое россиян погибли в результате минометного обстрела террористами "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в России).

23 октября на первое место на вкладке "В тренде" русскоязычного сегмента YouTube вышел рэп-клип, посвященный бойцам ЧВК Вагнера (Дмитрия Уткина). По некоторым данным, эта компания участвовала в боях в Сирии.