На книжном рынке США воспоминания президентов всегда были в цене. Вообще американские президенты демонстрируют особую страсть к писательству. Теодора Рузвельта, например, судя по числу изданных им книг собственного авторства, следовало бы считать, прежде всего, писателем, а уже потом политиком: 42 произведения опубликовал 26-й президент США, в том числе, и свои охотничьи записки. С 1952 года каждый американский президент имел на своем счету до въезда в Белый Дом хотя бы одну изданную книгу.

Рекордный гонорар

Так что известие о том, что Барак Обама берется за перо, трудно назвать сенсацией. Еще до своего вступления в должность (2009-2017) тогда еще сенатор Обама издал три книги, из которых одна, "Дерзость надежды", даже возглавила в 2006 году хит-парады бестселлеров.

Сенсацией, однако, является сумма, которую крупнейший в мире издательский дом Penguin Random House, находящийся под контролем немецкого концерна Bertelsmann, готов заплатить за право на публикацию мемуаров Барака Обамы и его супруги Мишель: более 65 миллионов долларов (примерно 61 миллион евро), по сведениям "Financial Times".

Рекордная сумма затмевает все гонорары, которые раньше получали политики высочайшего ранга за свои мемуары. Предыдущий рекорд принадлежал Биллу Клинтону, который получил все от того же Penguin Random House 15 миллионов долларов за права на публикацию книги "Моя жизнь".

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон продала свою автобиографию "Тяжелые времена" издателям Simon & Schuster за 14 миллионов долларов. Издательство Crown заплатило Джорджу Бушу-младшему, предположительно, 7 миллионов долларов в качестве аванса за мемуары "Поворотные моменты".

Правда, далеко не все ожидания издателей оправдались. Мемуары Хиллари Клинтон продавались, в частности, очень плохо. Барак Обама, который имеет репутацию великолепного оратора и одаренного литератора, по мнению наблюдателей, вполне может стать автором самых прибыльных президентских мемуаров всех времен.

К тому же из Белого Дома Обама уходил с самым высоким со времен Джорджа Буша-старшего рейтингом популярности. На тот момент об Обаме положительно отзывались почти 60 процентов американцев. Прибыльной окажется, как полагают знатоки политики и книжного рынка в США, и книга Мишель Обамы. Супруга президента, также пользующаяся большой популярностью у американцев, как отмечают эксперты, "может писать все, что захочет".

Социал-демократы лидируют в немецких рейтингах

В сравнении с суммами, которые готовы платить издательства в США президентам и первым леди, авансы немецким высокопоставленным политикам за подробности их жизни на бумаге представляются скромными. В Германии среди писателей-политиков лидирует Герхард Шредер, канцлер ФРГ с 1998 по 2005 годы.

Друг Владимира Путина и ныне председатель совета директоров консорциума Nord Stream еще в бытность свою федеральным канцлером и лидером немецких социал-демократов, по информации журнала Stern, продал права на мемуары своему хорошему приятелю, влиятельному немецкому финансисту Карстену Машмайеру. Сумма сделки составила 2 миллиона евро. Авторы статьи в журнале Stern назвали гонорар "абсурдно высоким", который никогда не окупился бы за счет продаж книги через розничную торговлю.

Для Шредера, во всяком случае, сделка оказалась успешной. Книга воспоминаний под названием "Решения. Моя жизнь в политике" ("Entscheidungen. Mein Leben in der Politik") оказалась на пятом месте в немецком рейтинге самых кассовых мемуаров политиков первого десятилетия 21-го века.

На первом, третьем и четвертом местах в этом рейтинге стоят мемуары другого немецкого бывшего канцлера и тоже социал-демократа Гельмута Шмидта. На втором — немецкий политик Тило Саррацин, автор скандально известного бестселлера "Германия самоликвидируется" ("Deutschland schafft sich ab"). Кроме того, мемуары Шредера были переведены на иностранные языки, в том числе, разумеется, и на русский, и изданы, в частности, во Франции, Турции, Китае и Италии.

Из ныне активных немецких политиков неплохо могла бы заработать на мемуарах Ангела Меркель. Как сообщает информационное агентство dpa со ссылкой на одного литературного агента, знатока как американского, так и немецкого книжного рынка, нынешний канцлер Германии могла бы получить от полутора до двух миллионов евро в качестве аванса за еще ненаписанную книгу воспоминаний. Не больше, чем Шредер, и намного меньше, чем Обама с супругой.

Как отмечает тот же собеседник, мемуары тем большую имеют ценность, чем выше у их автора степень гламурности, культовости и прочей звездности. Стоимость мемуаров повышает также вероятность того, что их автор опубликует какие-нибудь сенсационные разоблачения. А этого вряд ли можно ожидать от осторожной Меркель.