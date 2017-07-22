Сенатор-демократ Бен Кардин, создатель законопроекта, заявил, что соглашение о принятии законопроекта достигнуто после "сложных переговоров".

"Почти единый конгресс готов послать президенту [России Владимиру] Путину ясное послание от имени американского народа и наших союзников, и нам нужен президент [США Дональд] Трамп, чтобы помочь доставить это сообщение", — подчеркнул глава комитета сената по международным отношениям.

Как отметил лидер демократов в сенате Чак Шумер, законопроект о санкциях "необходим".

"Я ожидаю, что палата представителей и сенат будут оперативно действовать по поводу этого законопроекта, на основе широкой двухпартийной поддержке и отправят его на стол президенту", — подчеркнул он.

Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных на основании указов экс-президента США Барака Обамы в связи с конфликтом на востоке Украины и присоединением Крыма к России.

Туда же входят и санкции в отношении граждан России, подозреваемых в кибератаках на американские политические институты.

В законопроект также включена статья, согласно которой США продолжат выступать против реализации проекта "Северный поток — 2" и придают приоритетное значение экспорту американского сырья на рынки Европы.

15 июня сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России. За принятие законопроекта проголосовали 98 сенаторов, лишь двое были против.