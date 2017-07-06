В самом концерне поставку опровергают. "Siemens не поставлял турбины в Крым и соблюдает все ограничения экспортного контроля", — подчеркнул официальный представитель концерна в Мюнхене Вольфрам Трост. Московское представительство немецкой компании и Минэнерго, курирующее все энергетические проекты в Крыму, отказались от комментариев по запросу агентства.

Тем не менее, по информации журналистов, две из четырех турбин модели SGT5-2000E, производством которых занимаются только специалисты Siemens, уже были доставлены по морю на полуостров и выгружены в порту Севастополя. Ожидается, что турбины будут установлены на Севастопольской электростанции.

Со слов источников агентство утверждает, что турбины были доставлены с Таманского полуострова. Факт поставки в Крым турбин Siemens подтвердил агентству на условиях анонимности и чиновник в крымской энергетической отрасли, осведомленный о ходе реализации проекта.

Крым нуждается в электростанциях для того, чтобы не зависеть от поставок электроэнергии с Украины. В декабре 2014 года полуостров в пиковые часы зависел от перетоков с Украины на 90%.

На полуострове российские власти планируют построить две электростанции — около Симферополя и Севастополя. По кабельным сетям, проложенным по дну Керченского пролива, будет передаваться электроэнергия с Таманского полуострова, рассказывал Forbes первый заместитель генерального директора "Российских сетей" Роман Бердников. Как альтернативный рассматривается план строительства линии электропередач по мосту через Керченский пролив.

Общая стоимость энергонезависимости Крыма оценивалась почти в 177 млрд рублей. Деньги предполагается взять из бюджета и внебюджетных источников: часть средств выделят из федеральной целевой программы по развитию Крыма, а другую должны будут вложить энергокомпании.

Летом 2015 года Минэнерго РФ назвало новую цену строительства энергоинфраструктуры в Крыму — 72 млрд рублей.

В апреле агентство Reuters сообщало, что план России по строительству двух электростанций в Крыму может быть сорван из-за западных санкций. Тогда сообщалось, что поставки турбин немецким концерном будут означать нарушение компанией европейских санкций, введенных против РФ после присоединения Крыма, которое в Европе назвали аннексией.

В связи с невозможностью установить на крымских электростанциях турбины Siemens в России, как писали журналисты, пытались найти альтернативные варианты решения проблемы. В частности, рассматривалась возможность покупки турбин у Ирана, который не поддерживает антироссийские санкции.

Кроме того, была идея установки турбин меньшей мощности (25 мегаватт). Такие турбины производит российский холдинг ОДК, входящий в "Ростех". Турбины большей мощности, подобные продукции Siemens, в России не производятся. Третий вариант, озвученный в апреле министром энергетики Александром Новаком, подразумевал использование турбин западного производства, которые были приобретены Россией до санкций и сейчас лежат на складах.

Кремль ожидает, что электростанции частично заработают уже в сентябре 2017 года. Полноценный ввод станций в эксплуатацию планируется осуществить к марту 2018 года — в очередную годовщину присоединения Крыма. В этом же месяце в России должны пройти выборы президента.