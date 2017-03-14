Российский спецназ прибыл на авиабазу на востоке Египте в 100 километрах от ливийской границы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских и египетских дипломатов.

По данным агентства, на авиабазе в Сиди Барани также находятся российские беспилотники. Как уточнили египетские чиновники, отряд спецназа насчитывает 22 человека. По их словам, Россия также использовала другую египетскую базу в Мерса-Матрух в начале февраля.

Предположительной целью переброски российского спецназа, по версии американских дипломатов, является поддержка командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара.

Минобороны России не прокомментировало сообщение о прибытии спецназа на границу с Ливией. При этом представитель командования египетской армии, заявил, что иностранных солдат на территории страны нет.

12 марта Reuters сообщило о работе частной военной компании (ЧВК) РСБ-Групп в Ливии. Глава ЧВК позже заявил, что сотрудники компании находятся там по "официальному обращению" африканского государства. По его словам, российские специалисты не участвуют в боевых действиях, а ведут работы по разминированию и охраняют корабли от пиратов.