"Интеравтоматика" является одной из фирм, участвующих в монтаже и вводе в эксплуатацию поставленных в Крым газовых турбин, сообщили Reuters три источника, близких к проекту. Согласно информации на сайте "Интеравтоматики", эта компания занимается внедрением на электростанциях автоматизированных систем управления, основанных на "применении современных высоконадежных микропроцессорных средств контроля и управления, выпускаемых концерном Siemens или по его лицензии".

На русскоязычном сайте Siemens "Интеравтоматика" называется одним из ключевых партнеров немецкой фирмы, отмечает агентство.

Отвечая на вопрос журналиста об участии "Интеравтоматики" в строительстве электростанций на полуострове, представитель Siemens заявил, что концерн придерживается своей изначальной позиции о непричастности к происходящему. Сотрудник компании подчеркнул, что содействие в установке турбин и гарантийные услуги Siemens оказывать не собирается.

"Мы занимаемся расследованием участия "Интеравтоматики" в поставках газовых турбин и, если эта информация окажется правдой, мы примем все необходимые шаги, чтобы прекратить эту деятельность как можно скорее", — добавил собеседник Reuters. В российской компании "Технопромэкспорт", которая строит Симферопольскую и Севастопольскую АЭС в Крыму, отвечать на вопросы журналистов отказались. В "Интеравтоматике" ситуацию не прокомментировали.

Агентство отмечает, что участие "Интеравтоматики" в проекте на территории Крыма может вызвать вопросы к концерну Siemens, который позволила своей продукции оказаться на территории, объявленной большинством западных стран аннексированной. В то же время установить прямую причастность Siemens к поставкам к настоящему моменту не представляется возможным.

Накануне Siemens объявил, что создает рабочую группу для расследования ситуации. "У нас нет точных данных о поставках наших турбин в Крым, однако мы серьезно относимся к этим слухам и создали специальную группу для расследования этого вопроса", — подчеркнули в компании. В "Технопромэкспорте" же заявили, что закупили комплекты турбин на вторичном рынке и провели модернизацию установок своими силами.

Крым нуждается в электростанциях для того, чтобы не зависеть от поставок электроэнергии с Украины. В апреле агентство Reuters писало о том, что план России по строительству двух электростанций в Крыму может быть сорван из-за западных санкций. Тогда сообщалось, что поставки турбин немецким концерном будут означать нарушение компанией европейских санкций. Между тем Кремль ожидает, что электростанции частично заработают уже в сентябре 2017 года.