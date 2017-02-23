Рогозин нашел трех союзников России

Он использовал известную цитату Александра III "Во всем свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот", которую император любил повторять своим министром, при этом добавляя "все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас". Рогозин назвал и третьего союзника — оборонно-промышленный комплекс страны.

Foto: @Rogozin

Ранее в четверг президент России Владимир Путин поздравил севастопольских военных с Днем защитника Отечества и Днем Народной воли, который празднуется 23 февраля с 2014 года.

Министр обороны Сергей Шойгу также обратился к россиянам с поздравлением. Он напомнил о героических подвигах советских и российских солдат, а также рассказал о доблести и патриотизме ветеранов Великой Отечественной войны. "Личный состав Вооруженных сил Российской Федерации настойчиво совершенствует свое воинское мастерство, овладевает новым вооружением и техникой, успешно противостоит международному терроризму", — напомнил он.

День защитника Отечества отмечается в России ежегодно, начиная с 1922 года. Праздничная дата была установлена в честь четвертой годовщины образования Красной Армии по приказу РСФСР.