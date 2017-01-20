"Для размещения пункта МТО Сирийская сторона передает Российской стороне в безвозмездное пользование на весь срок действия настоящего соглашения территорию…", — указано в документе.

Cоглашение действует в течение 49 лет и "автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды", если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие, передает gazeta.ru.

"Максимальное количество военных кораблей России, которым разрешено одновременное нахождение в пункте МТО — 11 единиц, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения ядерной и экологической безопасности", — отмечено в соглашении.

Ранее сообщалось, что Россия намерена модернизировать пункт Военно-морского флота в сирийском порту города Тартус для возможности захода крейсеров.