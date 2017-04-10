Центральные российские СМИ обсуждают удары США по Сирии, реакцию Москвы на них и последствия этих ударов для российско-американских отношений. "Американские "Томагавки" нанесли удар по старому миропорядку", — считает "Независимая газета". "Известия" пишут, что США нанесли "ракетный удар по борьбе с терроризмом". Статья в официальной "Российской газете" называется "Агрессия".

"Коммерсант": перехват инициативы

"Впервые за время операции российских ВКС в Сирии США проявляют решимость перехватить у Москвы дипломатическую инициативу на Ближнем Востоке", — пишет газета "Коммерсант" в статье на эту тему.

Газета сообщает, что после авиаудара в Сирии США перебрасывают ударную группу ВМС к берегам Корейского полуострова. А наращивание военного присутствия в ответ на испытание КНДР баллистической ракеты сопровождается заявлениями о готовности к решительным действиям против государств, подрывающих международную безопасность, — Сирии, Северной Кореи и Ирана. Газета считает, что силовое вмешательство грозит вернуть мир к эпохе "оси зла" президента Буша-младшего, главными событиями которой стали войны в Афганистане и Ираке.

"Коммерсант" отмечает, что перед намеченным на начало недели визитом в РФ госсекретаря США Рекса Тиллерсона позиции сторон расходятся все дальше.

"Ракетный удар по Сирии был показательным выступлением Дональда Трампа перед китайским лидером Си Цзиньпином, которого он в тот день принимал в своем поместье во Флориде, — пояснил газете старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников. — Президент США продемонстрировал готовность действовать решительно, не считаясь при этом с интересами других мировых держав".

Газета считает, что давление на Москву усиливается и лишним свидетельством том стала отмена намеченного на понедельник визита в Москву главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, которую в Лондоне объяснили "фундаментальным изменением ситуации в связи с событиями в Сирии".

"Ведомости": "Удар по отношениям"

Газета "Ведомости" в статье на сирийскую тему пишет о реакции Москвы на удар США по Сирии. По мнению издания, Россия ответила на него мягче, чем могла бы. "В Москве, похоже, еще надеются, что радикального поворота в сирийской политике Вашингтона не будет", — пишет газета.

"Складывается впечатление, что пока реакция России на удар США лежит в русле тактики минимизации ущерба в преддверии выяснения конкретных планов Белого дома по борьбе с Асадом, — приводит газета мнение своего источника, близкого к минобороны РФ. — Этот вопрос, очевидно, станет центральным на переговорах Тиллерсона в Москве".

Профессор Института диалога цивилизаций Алексей Малашенко не исключает, что Трампа на удар по Сирии могли спровоцировать: или друзья — чтобы показать, что он настоящий мужик, или враги — чтобы развести с Путиным.

"Разумеется, удар по Сирии стал для России горькой пилюлей, но, пока поездка Тиллерсона не отменена, нельзя говорить о серьезном влиянии этой атаки на отношения [России и США]", — приводят "Ведомости" мнение Майкла Кофмана из американского Института Кеннана.

"Коммерсант": "Цены не фонтан"

Россия впервые выразила недовольство и разочарование промежуточными итогами сделки с ОПЕК по сокращению добычи: рост цен на нефть оказался не столь большим, как рассчитывала Москва. Об этом, в частности, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Газета "Коммерсант", которая пишет на эту тему, отмечает, что официальных выводов и решений пока нет, однако в прогнозах Минэкономики сделка после 1 июля отсутствует.

"Дилемма для правительства РФ заключается в том, что рост добычи в США и собственные планы российских компаний по ее увеличению делают продление соглашения неактуальным, но выход Москвы из сделки с ОПЕК, скорее всего, приведет к резкому падению цен на нефть", — пишет издание.

По данным "Коммерсант", официальная позиция минэнерго РФ состоит в том, что нужно дождаться мая и принять решение, исходя из динамики запасов, добычи в США и уровня цен. Газета добавляет, что решение должно быть одобрено на уровне президента России и что есть внешнеполитические факторы, в том числе связанные с ситуацией вокруг Сирии, влияние которых сейчас невозможно предсказать.

РБК: налоговая отсрочка

Газета РБК рассказывает о поправках в Налоговый кодекс, согласно которым компании и организации из перечня стратегических смогут претендовать на получение отсрочки или рассрочки по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Такая отсрочка или рассрочка по закону может предоставляться на один-три года, и минфин предлагает открыть такую возможность для предприятий, которые включены в правительственный перечень стратегических в соответствии с законом о банкротстве.

По данным РБК в этом списке несколько сотен государственных и близких государству предприятий, в том числе оборонных ("Алмаз-Антей", "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод и др.), НИИ, а также крупнейшие сырьевые компании — "Роснефть" (и ее материнский холдинг "Роснефтегаз"), "Газпром", "Транснефть". В этот же перечень входят крупнейшие государственные СМИ — ВГТРК, "Первый канал" и "РИА Новости".

Генеральный директор АО "Ангстрем" (также входит в перечень стратегических предприятий) Константин Носов полностью поддерживает инициативу минфина. "Многие компании из стратегического перечня из-за введенных санкций испытывают затруднения в финансировании текущей деятельности, — говорит он. — Отсрочка по уплате даст возможность поддерживать уровень оборотных средств без привлечения банковских кредитов".

"Ведомости": "налог на Google" в действии

Газета "Ведомости" рассказывает, что на учет в налоговую службу встала первая сотня компаний, готовых начать платить НДС при продаже виртуальных товаров в России — так называемый "налог на Google". Представитель ФНС сообщил "Ведомостям", что к ним присоединился и Facebook.

Почти половина первой сотни продает программное обеспечение, 30% — контент, около 15% — торговые площадки и сервисы онлайн-бронирования. Тех, кто еще не зарегистрировался, осталось немного, пишет газета со ссылкой на чиновника федеральной налоговой службы. Там ждут результатов первой декларационной кампании, чтобы потом начать и с менее крупными игроками рынка.

Выгоду государства от "налога на Google" депутаты оценивали в 10 млрд рублей в год. По словам собеседника "Ведомостей", если будет собрана такая сумма, значит, будет выполнена задача-максимум. Газета пишет, что, например, Apple, судя по квитанциям об оплате сервисов, не стала повышать цены на контент. А вот Google переложил выплату НДС на пользователей.

"Известия": интернет — "исчадие зла"

Россияне хотели бы оградить детей, не достигших 14 лет, от социальных сетей. На такой запрет готовы пойти 62% граждан. 39% полагают, что следует контролировать и регистрацию в соцсетях — сделать ее по паспорту. Об этом рассказывает газета "Известия" со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, который исследовал, как в России отреагировали на законодательную инициативу заксобрания Ленобласти, предложившего регулировать доступ к интернету.

Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМа Кирилл Родин полагает, что высокий уровень поддержки "запретительных" инициатив связан с мнением россиян об интернете как источнике возникновения широкого спектра угроз безопасности, начиная от простого мошенничества и заканчивая созданием групп суицида. А директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов отмечает, что у родителей уже давно сформирован образ интернета как некоего "исчадия зла".

Впрочем, российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал саму инициативу регистрации в социальных сетях по паспорту "верхом безумия и глупости", так как невозможно отличить от соцсети любой сервис, который позволяет пользователям общаться друг с другом.

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О том, как изменилось положение России в мире после удара США по Сирии, пишет газета РБК в материале "На грани изоляции".

Газета "Известия" считает, что американская атака на сирийскую военную базу спровоцировала новый виток противостояния в регионе. Об этом газета пишет в статье под заголовком "Ракетный удар по борьбе с терроризмом".

"Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России. Он заслужит аплодисменты Маккейна, но взорвет последний шанс на диалог", — об этом в "Твиттере" написал член Совета Федерации Алексей Пушков, сообщает Lenta.ru.