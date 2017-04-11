Он пояснил, что основанием для обращения в суд послужили публикации Навального, которые по мнению миллиардера, порочат его честь и достоинство. "Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения — клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления", — заявил Усманов.

Он также подчеркнул, что у Навального нет "морального права" обвинять его, потому что он ведет свои дела "прозрачно и законно".

Еще на прошлой неделе официальные представители USM Holdings опровергали вероятность подачи такого иска в ответ на соответствующий запрос РБК. На момент публикации материала холдинг не предоставил комментарии.

В начале марта 2017 года ФБК опубликовал расследование о резиденциях председателя правительства России Дмитрия Медведева и связанных с ним фондах, которые могли получить до 70 млрд руб. в виде пожертвований. В частности, в расследовании говорилось, что фонд "Соцгоспроект", который возглавляет однокурсник премьера Илья Елисеев, получил в подарок от Усманова земельный участок с особняком в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб. Кроме того, утверждалось в расследовании, фонды, связанные с людьми из окружения Медведева, получали пожертвования от богатейшего бизнесмена России Леонида Михельсона, а также кредиты Газпромбанка и "Башнефти".

Отсутствие реакции властей на расследование стало причиной массовых антикоррупционных митингов, прошедших в крупнейших в городах России. Самой масштабной стала несогласованная с властями акция в Москве. По официальным данным, на нее вышли до 8 тыс. человек. Согласно информации "ОВД-Инфо", больше 1000 человек были задержаны полицейскими.