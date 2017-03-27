Российский суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка по делу об участии в боевых действиях в Чечне, передает в понедельник, 27 марта РИА Новости.

"Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск", — цитирует агентство сообщение Ессентукского горсуда. Отмечается, что украинскому политику предъявлено обвинение по статье "Бандитизм".

Ранее в тот же день Яценюк написал на своей странице в Facebook, что Следственный комитет России (СКР) обратился в суд с ходатайством о заключении его под стражу и опубликовал фото копии уведомления от российского суда. "Кремль ищет юридические механизмы преследований украинских политиков. В этом сценарии есть намерение вывести тему "зверств Яценюка в Чечне" на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий", — прокомментировал он снимок документа.

В июне 2016 года советник руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит опроверг заявления о том, что Яценюк участвовал в боевых действиях в Чечне. Вместе с тем в декабре 2015-го глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил возможность участия Яценюка в боевых действиях на Северном Кавказе.

В сентябре того же года глава СКР Александр Бастрыкин рассказал об участии украинского политика в вооруженных столкновениях чеченских бандформирований с российскими войсками, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии.

Арсений Яценюк занимал должность главы кабинета министров Украины в 2014-2016 годах.