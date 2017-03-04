Общение с российским послом становится для американских политиков "поцелуем смерти". Вслед за советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном политическим трупом может стать министр юстиции Джефф Сешнс.

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер, которому не удалось свалить Сешнса на стадии утверждения, сейчас гневно требует его отставки.

Шумеру вторит лидер демократического меньшинства в нижней палате конгресса Нэнси Пелоси.

В пятницу репортер сайта Politico Джейк Шерман спросил у нее, встречалась ли она сама с русским послом.

После неловкой паузы Пелоси сказала: "Нет", — и тут же уточнила: "Не с этим русским послом".

"А вообще нормально встречаться с послами?" — крикнул ей вслед Шерман. "Ага", — коротко ответила на ходу Пелоси.

СМИ быстро выяснили, что тот же Кисляк бывал в обамовском Белом доме в общей сложности 22 раза. В том числе дважды в прошлом году, когда хакеры, которых спецслужбы США считают российскими, взломали серверы Национального комитета Демократической партии и посредством примитивного фишинга получили доступ к почте Джона Подесты, главы избирательного штаба Хиллари Клинтон.

У спикера нижней палаты конгресса республиканца Пола Райана спросили в пятницу, встречаются ли законодатели с иностранными послами. "Конечно, — ответил он. — Десятки, если не сотни конгрессменов видятся с ними по работе. Я сам ежегодно устраиваю прием для послов".

Да что там члены конгресса: ваш корреспондент регулярно пересекается с разными послами на приемах и вернисажах, а иногда и в судах.

Путин и пончики

Сенатора Шумера пока в сношениях с Кисляком не уличили, но его критики раскопали фотографию 2003 года, на которой они весело беседуют с Путиным на манхэттенской бензоколонке "Лукойла" и лакомятся пончиками Krispy Kreme.

Подпись под фотографией на консервативном сайте GatewayPundit гласит: "Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер продолжает проталкивать версию русского шпионажа. Но с Путиным встречался в Нью-Йорке Шумер — а не Трамп!"

Сайт приводит отзыв Шумера об этой встрече: "Когда я показал президенту России пончик Krispy Kreme, а он его съел и похвалил, это был один из самых сюрреалистических моментов, которые я видел в политике".

В печати появились утверждения, что Кисляк — матерый шпион и умелый вербовщик агентов. Представительница МИД РФ Мария Захарова возмущенно отвергла эту версию, и не очевидно, что московский Центр стал бы использовать в таком качестве российского посла в Вашингтоне, но внезапно образовавшаяся у Кисляка репутация Маты Хари помогла сделать контакты трампистов с ним еще более зловещими.

Сейчас такое впечатление, что Кисляк сделался носителем болезни, которая косит американских политиков. Правда, лишь республиканцев.

Ложь под присягой?

Впервые на нашей памяти Россию клеймят в Америке не столько правые, сколько левые, которые нашли новый способ дискредитировать новую республиканскую администрацию. В данном случае история с Сешнсом пригодилась вдвойне, поскольку смазала впечатление от вторничной речи Трампа в конгрессе, которую все хвалили.

По CNN с вечера среды, кажется, ни о чем больше не говорят, кроме как о министре юстиции, который утаил свои встречи с Кисляком от сенатора-демократа Эла Фрэнкена, в прошлом известного комедийного актера.

Защитники Сешнса говорят, что Фрэнкен нечетко сформулировал вопрос на январских слушаниях в сенате, где утверждалось назначение Сешнса в минюст.

Сешнс, по его словам, решил, что его спрашивают о контактах с россиянами в качестве представителя Трампа, и ответил отрицательно, поскольку общался с Кисляком как сенатор и член важного комитета, а не как активный трампист.

Демократы говорят, что Сешнс утаил факт общения с российским послом сознательно, а раз так, то, очевидно, у него были какие-то причины это скрывать. Вопрос, какие?

Во-вторых, Сешнс выступал на слушаниях под присягой и поэтому его ложь Фрэнкену можно теоретически рассматривать как клятвопреступление, за которое в США грозит тюрьма.

Отсюда призывы привлечь его за ложь под присягой. Это проблематично, поскольку очень трудно доказать, что Сешнс ввел сенатора в заблуждение сознательно, а не дал неправильный ответ просто потому, что неверно понял вопрос. Тем более, что Фрэнкен действительно сформулировал его неуклюже.

Но до министра довольно быстро дошло, что ему умнее всего будет самоустраниться от расследования по поводу попыток России вмешаться в американский избирательный процесс.

В результате расследованием будет пока руководить его заместитель, назначенный еще Обамой и вряд ли Сешнсу симпатизирующий. Сенат будет рассматривать кандидатуру его сменщика лишь на следующей неделе.

Мыльный пузырь

После положительно воспринятой многими речи в конгрессе Трамп вел себя относительно смирно и держался подальше от Твиттера. Но, как и следовало ожидать, нападки на Сешнса, который был одним из его самых ранних сторонников, спровоцировали президента США на новый поток гневных твитов. В числе прочего, Трамп назвал происходящее охотой на ведьм.

Бывший соперник Трампа сенатор-республиканец Тед Круз употребил неологизм nothing burger, то есть "мыльный пузырь", "чушь на постном масле".

"Встреча, вокруг которой поднялся сыр-бор, — это nothing burger, — сказал Круз телеканалу MSNBC. — Это то, что сенаторы делают каждый день. Встречи с иностранными послами — это часть их работы. Я думаю, все так возбудились, потому что это предлог наехать на министра юстиции и наехать на президента".

Все это имеет лишь косвенное отношение к России, но, возможно, уже торпедировало, или, по крайней мере, притормозило перезагрузку с Москвой, которую, похоже, планировал еще недавно Трамп. В нынешней атмосфере трудно представить себе, например, облегчение санкционного режима, веденного Обамой.

С другой стороны, трудно было себе представить и победу Трампа на выборах.