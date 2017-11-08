Герасимов сообщил, что за пять лет в Южном военном округе сформировались общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада, бригада армейской авиации. В армию ВВС и ПВО поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов.

"Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", имеющими на вооружении крылатые ракеты "Калибр", тремя дивизионами береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", — продолжил начальник Генштаба.

Герасимов отметил, что за последнее время группировка Каспийской флотилии была усилена ракетным кораблем "Дагестан" и тремя малыми ракетными кораблями, оснащенными "Калибрами".

Накануне вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский сообщил, что на Украине обнаружен центр, который занимается подготовкой фейковых материалов и информационных вбросов для дискредитации Крыма. По его словам, деятельность этого центра вскрыли журналисты. Центр, как утверждает Полонский, курируют украинские и западные спецслужбы, сообщает Newsru.com.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские спецслужбы и госорганы ведут информационную войну против РФ и Крыма. По его словам, в этой войне принимают участие и бывшие крымчане, которые покинули полуостров после присоединения к России "и стали врагами Крыма". Аксенов призвал жителей Крыма, и прежде всего журналистов, блогеров, представителей общественных организаций и органов власти, быть бдительными.

В ноябре Федеральная служба безопасности России (ФСБ) возбудила три уголовных дела из-за повреждений газопроводов и ЛЭП в Крыму. Незадолго до этого в Крыму были повреждены два газопровода среднего давления — под Алуштой и недалеко от села Запрудное. Власти Крыма не исключили, что газопроводы могли быть подорваны.