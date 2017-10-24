К России присоединилась только Боливия. За текст резолюции, подготовленный США, проголосовали 11 стран, добавляет агентство.

Китай от голосования воздержался, как передает ТАСС, от голосования воздержался также Казахстан. "Проект резолюции не был принят из-за негативного голоса одного из постоянных членов", — объявил председатель Совбеза, французский постпред Франсуа Делаттр.

Совместный механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО-ООН) по расследованию случаев применения химоружия был инициирован Советом Безопасности в 2015 году. В четверг должен быть сделан последний доклад, в середине ноября мандат миссии истекает.

Перед началом голосования Россия предложила перенести рассмотрение вопроса о продлении мандата СМР до 7 ноября, чтобы дождаться выхода доклада с результатами расследования инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля, однако эта инициатива не нашла поддержки необходимого большинства членов СБ.

МИД РФ: "Доклада нет, а на продлении мандата настаивают"

Накануне МИД РФ дал объяснения по этому вопросу, объявив, что США грубо искажают российскую позицию по продлению мандата совместного расследования. В комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорилось, что за шесть месяцев после химинцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля миссия ОЗХО и СМР провели объемную работу, однако только дистанционную, источники информации при этом не были раскрыты.

"Мы же с самого начала настаивали на том, что в интересах высокопрофессионального и объективного расследования международные специалисты в соответствии со стандартами КЗХО должны посетить место инцидента, а также сирийскую авиабазу "Шайрат", где, по утверждению США, хранился примененный в Хан-Шейхуне зарин", — говорится в заявлении.

В итоге ОЗХО заявила о том, что в визите в Хан-Шейхун "необходимости нет", так как "факт применения зарина можно считать установленным". Позже департамент безопасности секретариата ООН уведомил СБ ООН, что гарантии безопасности при посещении Хан-Шейхуна были, инспекторы просто не захотели этой возможностью пользоваться, отмечает МИД.

Более того, на авиабазе "Шайрат" представители СМР пробы на предмет установления наличия или отсутствия зарина брать категорически отказались, хотя и прибыли туда.