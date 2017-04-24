Основными неудачами президента считают работу по борьбе с коррупцией, повышению уровня жизни в стране и "обузданию олигархов".

Главными достижениями Путина россияне назвали повышение боеспособности и реформу Вооруженных сил, укрепление международных позиций России и решение чеченской проблемы.

Среди прочих достижений президента было отмечено улучшение отношений между людьми разных национальностей в России и повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение дел в стране.

Доверяют Путину на посту президента 72% россиян, не доверяют — 19%.

При этом более половины опрошенных (51%) согласны с мнением, что население России устало ждать от Путина каких-то положительных сдвигов в своей жизни.