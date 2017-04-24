Гражданин России и Армении сбежал из плена Армии народного освобождения (АНО) Колумбии, завладев оружием повстанцев, когда они везли его для передачи миротворцам. Об этом сообщают сами боевики на сайте организации.

"От посольства России в Колумбии через Международный комитет красного креста (МККК) была получена просьба об освобождении (заложника). На основании этой просьбы была начата подготовка к процессу (его) освобождения. Однако 19 апреля в 11 часов утра мужчина напал на своих охранников, отобрав у них оружие и серьезно ранив пятерых", — следует из текста.

По данным АНО, сам беглец также был ранен в ходе перестрелки. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Сообщается, что сбежавшего мужчину зовут Арсен Воскарян. Он был задержан в Колумбии 5 ноября 2016 года при ловле ядовитых лягушек для их дальнейшей продажи на международном рынке. В посольстве России в Боготе пока не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о побеге, передает РИА "Новости".

Армия народного освобождения (АНО) Колумбии — вторая крупнейшая повстанческая группировка страны после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). АНО была создана в 1964 году. В основном группировка специализируется на проведении диверсий против объектов транспортной и нефтяной инфраструктуры, а также занимается рэкетом энергетических компаний, работающих в контролируемых ею районах. Также известны случаи захвата боевиками АНО заложников, в том числе иностранных туристов.