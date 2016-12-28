Но заговорили о портале через четыре года, в 2010-м, когда WikiLeaks опубликовал так называемое "Иракское досье" — 10 тысяч документов, включая видеозапись с вертолетов 2007 года. Вертолеты вели обстрел группы иракцев на улице Багдада. Погибли от 12 до 18 человек, включая двух репортеров Reuters. А после вертолеты ударили ракетами по зданию, в котором были женщины и дети.

Затем последовало "Афганское досье", переписка Госдепартамента США с дипломатами по всему миру и откровения о пытках в тюрьме Гуантанамо, напоминает телеканал "Россия 24".

Основатель портала Джулиан Ассанж вынужден скрываться от выдачи в США в посольстве Эквадора в Лондоне. А Брэдли (он же Челси) Мэннинг — бывший военнослужащий, который и передал WikiLeaks самое первое досье, — отбывает срок за передачу секретных сведений. Ему дали 35 лет.