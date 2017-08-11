"Теперь уже и специалисты подтвердили — президент обосновал лишение им меня гражданства подложными документами. Так что не было у меня никаких ошибок в заполнении документов", — написал он.

По его словам, администрация украинского главы государства отказывается дать ему для представления в суде "копии настоящих, заполненных им документов, отвечая, что это является служебной информацией".

"Представляете, если они со мной так поступают, что эта банда делает с остальными украинцами?" — заявил Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил, что Порошенко, лишив его украинского гражданства, нанес удар ножом в спину.