"Что мы видим в Беларуси — я думаю, что Россия собирается занять и аннексировать Беларусь. Во время учений будет привезена инфраструктура. Таким образом, угроза не исчезла, она только возрастает. Просто сейчас украинцы ее задерживают у своих границ", — сказал в интервью агенству BNS Саакашвили.

По его словам, НАТО сейчас более реально оценивает исходящую от Москвы опасность, поэтому угроза для стран Балтии меньше, чем несколько лет назад, однако риск предательства Запада сохраняется.

В Литву Саакашвили приехал из Польши в Литву. В Вильнюсе он принял участие в акции протеста у здания российского посольства в связи с событиями в Грузии и Южной Осетии в 2008 году.

49-летний Михаил Саакашвили в настоящее время является лицом без гражданства. В июле президент Украны Петр Порошенко лишил его украинского гражданства. По мнению экс-губернатора Одесской области, Порошенко поступил так, испугавшись роста его популярности.

"Истинная причина — я стал стал чересчур серьезным оппонентом. Его популярность очень низкая, а моя стремительно растет. Мы начинаем находить общую позицию с другими лидерами оппозиции. Со времен кампании Виктора Ющенко (экс-президент Украины) или с момента начала его президентства никто другой не собирал такие толпы, какие собирал на Украине я, поддержка со стороны общества огромная. Он стал нервным, стал завидовать, и решил таким образом избавиться от своего оппонента", — сказал бывший лидер Грузии.

Он добавил, что хочет вернуться на Украину, чтобы отстаивать свои права в суде. "Сейчас езжу по Европе… побываю в нескольких странах, потом со своими сторонниками собираюсь вернуться на Украину. От судебных сроков, (сроков) назначения заседания (суда) будет зависеть, когда я со сторонниками в парламенте и обществе Украины я вернусь в Киев, чтобы бороться в суде", — отметил политик.

По мнению литовских политологов, заявления Саакашвили о подготовке России к аннексии Беларуси не подтверждены доказательствами. "Если исходить из находящейся в открытом доступе информации и того, как в последнее время Россия стремилась к сближению с президентом США и его командой, то весьма сомнительно, что выгода от аннексии Беларуси для правящих кругов России превысит ущерб, который причинит такое действие на международной арене", — сказал агентству BNS директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ) Рамунас Вильпишаускас.

По словам профессора, озвученное экс-президентом Грузии предупреждение впервые появилось еще тогда, когда стало известно о российско-белорусских военных учениях "Запад — 2017". Но реальнее полагать, что после учений в Беларуси может остаться больше российских вооруженных сил, чем теперь, добавил Вильпишаускас.

По мнению преподавателя института Лауринаса Йонавичюса, Саакашвили просто жонглирует фразами и угрозами, но не приводит ни одного аргумента в пользу того, почему Россия должна аннексировать Беларуси и какую выгоду это принесет Москве. "Да, можно думать, что Россия заинтересована иметь полноценную военную базу на территории Беларуси, но она точно так же заинтересована не потерять последнего союзника на Западном фронте", — сказал он BNS.

Михаил Саакашвили пришел к власти в Грузии во время "Революции роз" в 2003 году, которая свергла прежнего президента Эдуарда Шеварднадзе, бывшего главу МИД Советского Союза. Саакашвили покинул страну в 2013 -м, когда прокуроры выдали ордер на его арест, обвинив в превышении полномочий. Весной 2015-го Саакашвили занял пост губернатора Одесской области, но в прошлом году подал в отставку, заявив, что ему мешают бороться с коррупцией.