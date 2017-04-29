По словам пассажиров, во время полета в самолете они услышали странный звук. По данным эстонского Delfi, когда самолет приземлился, из него эвакуировали всех пассажиров, а затем к воздушному судну подъехали пожарные машины.

Самолет рейсом из Амстердама (Нидерланды) должен был приземлиться в Таллине 29 апреля около 14:00, но по состоянию на 15:15 пассажиры все еще находились в рижском аэропорту. В 15:45 пассажирам выдали багаж, однако когда их доставят в Таллин, пока не сообщается.

Пресс-служба авиакомпании airBaltic сообщает, что 29 апреля рейс авиакомпании BT 622 из Амстердама в Таллин на самолете Boeing B737-300 был перенаправлен в Международный аэропорт "Рига" из-за плохих погодных условий в Таллинне. После посадки в рижском аэропорту у самолета была обнаружена техническая неполадка и, строго следуя процедурам и инструкциям стандарта безопасности, было принято решение об эвакуации пассажиров.

По предварительной информации, на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В настоящее время все пассажиры рейса покинули самолет и находятся в терминале Рижского аэропорта. Согласно предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

"Приоритетом airBaltic является безопасность. Авиакомпания приносит извинения всем пассажирам за доставленные неудобства. В настоящее время airBaltic готовит резервный самолет для рейса Рига — Таллин, чтобы доставить пассажиров в пункт назначения как можно быстрее", — отмечает пресс-служба airBaltic.

Более подробную информацию airBaltic предоставит после полной процедуры расследования.

Также стало известно, что днем 29 апреля из Хельсинки в Таллин вылетел самолет авиакомпании Finnair. По данным эстонского Delfi, над Финским заливом самолет развернулся и вернулся в столицу Финляндии.

Из-за непогоды сегодня нарушено аваисообщение. Эстонские синоптики объявили штормовое предупреждение.