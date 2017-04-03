Взрывы в метро Санкт-Петербурга

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В аэропорту "Пулково" введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает 47News.

Петербург встал в транспортной пробке: http://spbvoditel.ru/2017/04/03/032/

Life.Ru: Эвакуация людей из петербургского метро, где произошёл взрыв, завершена.

"Фонтанка" передает: на станции "Площадь Восстания" найдено неразорвавшееся взрывное устройство. Сейчас его обезвреживают.

"Бумага" передает слова очевидца: "Мы ехали с учебы в соседнем вагоне. В это время в вагоне было достаточно много людей: все сидели, многие стояли. Взрыв прогремел между станциями "Сенная" и "Технологический институт". Был оглушительный хлопок, потом резкий запах, дым. Мы сразу же перешли в конец вагона, образовалась давка. Двум женщинам тут же стало плохо и они упали в обморок. Всё произошло на ходу, поезд не останавливался. На "Технологическом институте" все вышли. Мы увидели, что соседний вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь. Оттуда вытаскивали людей, кого-то выносили, кого-то придерживали. Пострадавших было много, человек 10-15 точно. Я не знаю, были ли трупы, через 1,5–2 минуты мы ушли оттуда. Мы сели в следующий поезд и поехали в сторону "Ленинского проспекта".

Пресс-секретарь губернатора Петербурга: в результате взрыва в метро пострадали 50 человек. Количество погибших пока то же: 10 человек.

Все станции петербургского метро закрыты на вход и выход.

В московском метро усилены меры безопасности.

Один из ведущих новостных сайтов Санкт-Петербурга "Фонтанка.Ру" не выдержал нагрузки.

Россия 24 сообщает: взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

https://twitter.com/varlamov/status/848875092948004864

На месте происшествия 14 машин скорой помощи, сообщает корреспондент "Бумаги". На станции работают спецслужбы и МЧС.

Питерское интернет-издание "Бумага" успело поговорить с человеком, который ехал в соседнем вагоне: "Был взрыв, искры и пыль, дым с запахом пороха. Когда поезд приехал на "Техноложку", люди выходили через стекла, двери не работали. Точно есть раненные".

"Интерфакс": взрыва было два, эпицентр находился в вагоне. Мощность – 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте.

По информации Life.Ru, пострадавших не менее 30.

Информация о том, сколько было взрывов - один или несколько - пока противоречивая. "Интерфакс" сообщает о 20 раненых.

Песков: Путину доложено о взрыве в метро.

https://twitter.com/engineer_37/status/848872805873700864/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=XBgx99MVudI

https://twitter.com/mynameisphiIipp/status/848864989096144898/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2F

ТАСС сообщает о 10 погибших.

После взрыва в вагоне закрыто семь станций линии петербургского метро."На вход и выход закрыты станции "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзеская", "Технологический институт", "Сенная площадь", "Гостиный двор", - говорится в сообщении.

В понедельник около 14:30 с Санкт-Петербурге на станции метро "Сенная площадь" прогремел взрывы. По другой информации, взрывное устройство сработало также на станции "Технологический институт-1". Много пострадавших, о погибших пока не сообщается.