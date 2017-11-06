В административном округе Асир на юго-западе Саудовской Аравии недалеко от границы с Йеменом в воскресенье потерпел крушение вертолет, на борту которого находилась группа высокопоставленных лиц Саудовской Аравии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Как передает NEWSru.com, жертвами авиакатастрофы стали девять человек - все, кто находился на борту.

Среди погибших оказался заместитель эмира округа принц Мансур бен Мукрин бен Абдель Азиз Аль Сауд и начальник полиции Асира. Информацию о гибели члена королевской семьи позднее подтвердило государственное телевидение Саудовской Аравии.

По данным местных СМИ, принц и чиновники совершали на вертолете инспекционную поездку.

Информации о причинах катастрофы к настоящему моменту не приводится.

Отметим, что Мансур бен Мукрин является членом правящей королевской династии в Саудовской Аравии. Его отец Мукрин ибн Абдул-Азиз аль Сауд с 23 января по 29 апреля 2015 года был наследным принцем Саудовской Аравии. В апреле 2015 года король Салман изменил порядок престолонаследия и освободил Мукрина от должности, а новым наследником саудовского престола стал второй вице-премьер Мухаммад ибн Наиф аль Сауд.