"Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций, — то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", — сказала она.

Савченко также подчеркнула, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.

"Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим, они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией", — пояснила депутат Рады.

По ее мнению, Крым — это "очередное Приднестровье". Савченко подчеркнула, что, чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, Россия оставит за собой Крым и "заберет Донбасс".

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил о готовности обеспечить безопасность Савченко в случае ее визита в Донецк.