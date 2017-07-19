"Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии", — написала она.

По словам Савченко, ее партия была зарегистрирована 17 июля.

"Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не является партией, созданной для меня или под меня. Это партия, под которую я ставлю свое имя. Это означает, что я несу ответственность за то, чтобы политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не изменила декларируемую ею цель изменить политическую систему Украины конституционным путем", — подчеркнула депутат.

В конце декабря прошло года Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы РУНА. Однако позже в движении РУНА сообщили о прекращении сотрудничества с Савченко из-за разногласий.