"В рамках уголовного производства по статье "Терроризм" была допрошена в том числе и Надежда Савченко. Она не уполномочена от лица Украины вести переговоры… она делает очень много пиара", — заявил в эфире телеканала советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит.

По мнению Тандита, к поездке Савченко в самопровозглашенную республику причастны российские спецслужбы, передает РИА "Новости". "Мы видели, сколько там было российских СМИ, как готовили эту поездку и как ее преподносили. Фактически это удар по нам всем", — сказал он.

4 февраля Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан прибыли в Донецк, чтобы навестить украинских военнопленных. Савченко обратилась к соотечественникам на своей странице в Facebook с просьбой поддержать ее в решении посетить подконтрольные ополченцам территории Донбасса. Она подчеркнула, что "сознательно пошла на риск", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала".

В Киеве Надежду Савченко обвинили в подстрекательстве украинских военных к совершению государственного переворота в стране. СБУ намерена провести разговор с Савченко на предмет ее посещения Донецка, а также проверить информацию депутата Верховной Рады Татьяны Рычковой о том, что Савченко "подстрекала действующих украинских военнослужащих к свержению власти".

Накануне СБУ задержала и допросила Владимира Рубана "в связи с фактом нарушения им установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО".

Ранее фракция партии "Народный фронт" потребовала изучить деятельность Савченко, подозревая, что она является российским агентом.

21 февраля Савченко публично объявила об отказе от депутатской неприкосновенности.

В декабре 2016 года Савченко в Минске встретилась с лидерами ДНР и ЛНР, за что ее резко раскритиковали в Раде, исключили из фракции "Батькивщины" в парламенте и вывели из состава украинской делегации ПАСЕ и из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

В январе Савченко заявила, что украинским властям надо отказаться от Крыма, чтобы вернуть Донбасс, — другого мирного пути выхода из тупика в конфликте на востоке Украины она не видит. В начале февраля Савченко назвала президента Украины Петра Порошенко врагом народа. По ее мнению, именно он виновен в том, что украинцы живут все хуже и хуже.