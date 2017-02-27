Для транспортировки президента США используют не только лимузин, но также самолет и вертолет. И все же лимузин является наиболее заметным обществом транспортным средством президента: именно к нему на торжественных мероприятиях укладывают красную ковровую дорожку. Портал Delfi.auto обобщил список лимузинов, которыми пользуются мировые лидеры.