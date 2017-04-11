Как пишет Lenta.ru, в ведомстве отметили, что направление атомного авианосца "Карл Винсон" в акваторию у берегов полуострова доказывает, что сценарий вторжения США в КНДР достиг серьезной фазы.

"Если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о "превентивном ударе" и "уничтожении штабов", КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий", — подчеркнули в МИД.

В заявлении также подчеркивается, что КНДР не выпрашивает мира, однако всегда "готова защитить себя силой оружия".

В понедельник, 10 апреля, сообщалось, что США неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Изначально планировалось, что он должен зайти в порты Австралии.

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Хон Йон Пхё позднее в тот же день выразил обеспокоенность в связи с возможностью нанесения упреждающего удара американцев по объектам в КНДР.