В ходе выступления на открытии Московской конференции по международной безопасности Шойгу отметил, что деятельность "полицейской" авиационной миссии Североатлантического альянса по патрулированию над Прибалтикой "фактически стала составной частью так называемой зоны ограничения доступа", которая охватывает Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря.

"Рассматриваем такие действия НАТО как нарушение баланса сил в регионе, создание угрозы безопасности России", — заявил Шойгу. По его словам, НАТО продолжает проецирование силы возле российских границ, вовлечение в сферу своего влияния новых государств.

"Последние решения по приему в альянс Черногории — прямое тому подтверждение. Военный потенциал Подгорицы близок к нулю, однако географическое положение позволяет усилить контроль за Балканами", — сказал он.

Кроме того, Сергей Шойгу заявил, что удар США по сирийскому аэродрому Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих. Теперь Минобороны РФ принимает необходимые меры по защите российских военных в Сирии.