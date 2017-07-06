Череда обысков в предвыборных штабах кандидата в президенты РФ оппозиционера Алексея Навального продолжилась. Вслед за Москвой, Вологдой, Новосибирском и Орлом сотрудники правоохранительных органов пришли с ордером в офис сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Астрахани.

"В наш штаб приехала полиция. Проводят осмотр с понятыми. Подробности позже", — говорится в сообщении, опубликованном в группе "Команда Навального | Астрахань" в соцсети "ВКонтакте". Вскоре волонтеры уточнили, что в правоохранительные органы якобы поступил звонок о том, что в штабе проводится незаконная предвыборная агитация.

"Все осматривается под запись. Обыск перешел в изъятие. У нас забирают все листовки и прочие материалы. Сняли даже плакаты со стен", — добавили активисты, работающие в штабе Навального в Астрахани.

Информацию об обысках на своей странице в Twitter также подтвердил член незарегистрированной "Партии Прогресса" и активист штаба Алексей Сармин. "Якобы сообщение о незаконной агитации по 02 поступило", — подтвердил он.

Уже несколько дней подряд силовики и пропутинские активисты парализуют работу предвыборных штабов оппозиционера Алексея Навального в разных точках России. В четверг, 6 июля, стало известно сначала о проведении обысков в штабе в Москве, а затем — в Вологде.

Накануне сообщалось о блокировке офиса сторонников Навального в Новосибирске. Силовики изъяли тираж газет и задержали трех активистов. Впоследствии их отпустили без составления протокола, сообщив, что их задерживали как свидетелей по делу о "минировании" здания. Также полиция приходила с обысками в штаб Навального в Орле. Там стражи порядка искали "экстремистские материалы" и изымали агитационную продукцию.

4 июля представители общественного движения "Отряды Путина" разгромили штаб оппозиционера в Краснодаре. Тем временем сам Навальный все еще отбывает административный арест за организацию антикоррупционного митинга 12 июня и, как ожидается, выйдет из спецприемника в пятницу, 7 июля, после 25 суток под стражей.