Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что никаких признаков воздействия взрывчатых веществ на самолет президента Польши Леха Качиньского, который потерпел крушение в 2010 году под Смоленском, не обнаружено, передает РИА "Новости".

Ранее польская подкомиссия, расследующая катастрофу самолета Качиньского, сообщила, что на левом крыле лайнера были найдены следы взрыва.

"Абсолютно непонятно, на чем основываются эти очередные выводы польских экспертов. При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было", — сказала Петренко.

По ее словам, на основании всей имеющейся информации "и российские, и польские эксперты еще в 2011 году пришли к однозначному выводу, что именно столкновение с березой привело к началу разрушения воздушного судна, никаких разрушений судна до столкновения с березой не было".

Кроме того, представитель СК подчеркнула, что обломки лайнера хранятся на территории России в качестве вещественных доказательств по уголовному расследованию Следственного комитета.

"При этом никаких дополнительных осмотров или исследований обломков самолета польской стороной, в том числе членами новой польской комиссии по расследованию, с 2014 года не производилось", — заключила она.

Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку рядом с военным аэродромом Смоленск-Северный. Погибли все, кто находился на борту: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, включая президента Польши Леха Качиньского, его супругу и часть руководства страны. Они направлялись на мемориальные мероприятия в Катыни.