Дневник Джона Кеннеди, где он называет Гитлера легендой, продан на аукционе в Бостоне за 718 750 долларов, сообщает сайт RR-аукциона. Дневник приобрел американец Джозеф Алсоп для личной коллекции. Итоговая стоимость оказалась значительно выше, чем первоначальная оценка в 200 тысяч долларов.

61-страничный дневник включает рукописные и машинописные страницы, его вел в 1945 году 28-летний Кеннеди, работавший тогда в качестве журналиста в газетном концерне Уильяма Херста. Поездку по Европе организовал для своего сына Джозеф Кеннеди, посол США в Великобритании.

После открытия сессии ООН в Сан-Франциско в мае молодой репортер освещал предвыборную кампанию Уинстона Черчилля и его поездки по всей Англии, побывал в Ирландии, а затем участвовал в Потсдамской конференции в Германии вместе с министром ВМС США Джеймсом Форрестолом.

К концу лета Джон Кеннеди официально объявил о своем намерении баллотироваться в конгресс, и страницы дневника содержат его сомнения по поводу будущей должности и размышления о том, почему он хочет служить.

"Этот исключительный дневник проливает свет на малоизвестную сторону Джона Кеннеди и подтверждает мнение американцев о том, что он был одним из наиболее квалифицированных, умных и проницательных военачальников в американской истории", — цитирует CNN представителя аукциона Бобби Ливингстона.

Одной из самых интригующих тем, поднятых автором записей, являются его характеристики, данные Адольфу Гитлеру. Одна из записей в дневнике относится к 29 июля 1945 года, когда Кеннеди сопровождал Форрестола на Потсдамскую конференцию.

"С министром Форрестолом мы проехали в Потсдам через целые мили русских солдат", — писал будущий президент США. Далее в дневнике содержится запись: "Согласно одной из высказываемых здесь точек зрения, русские никогда не выведут свои войска из своей зоны оккупации и намерены превратить их часть Германии в советскую республику. Если же мы выведем войска, то тем самым мы, возможно, создадим политический вакуум, который русские будут рады заполнить" (цитата по ТАСС).

В записи о посещении Берлина Кеннеди пишет о своих впечатлениях от посещения бункера Гитлера. "От рейхсканцелярии Гитлера остался каркас, — пишет он. — На стенах — следы огня и пуль, в помещении, где Гитлер, предположительно, встретил смерть, — покрытые копотью стены и следы пожара. Однако нет полных доказательств того, что найденное тело — это действительно тело Гитлера, русские сомневаются в том, что он мертв".

Когда-нибудь Гитлер "освободится от существующего ныне ореола ненависти как одна из самых значительных исторических фигур", "в нем была та материя, из которой рождаются легенды", — такие мысли высказывает будущий президент США.

В своих записях Кеннеди отмечает, что у Адольфа Гитлера были "безграничные амбиции для своей страны", из-за чего в мире его воспринимали как угрозу. Также в дневнике говорится, что жизнь и смерть лидера нацистской Германии окружены загадками, которых после его смерти станет еще больше.

В 1950-х годах Кеннеди передал дневник сотруднице своего аппарата Дейдре Хендерсон, сейчас она решила выставить документ на аукцион в связи с тем, что 29 мая исполнится 100 лет со дня рождения Джона Кеннеди.