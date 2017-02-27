Американские и европейские дипломаты в Нью-Йорке договорились потребовать принятия резолюции, по условиям которой будут заморожены счета и введен запрет на въезд для 21 сирийской организации и руководства армии и разведки, имеющих отношение к применению правительством хлора и других смертельных видов химического оружия.

"Это также резко ограничит ввоз в Сирию военных вертолетов, которые использовались для сброса начиненных хлором баррельных бомб на контролируемые оппозицией сирийские города", — говорится в статье.

"Этот шаг проливает свет на практические ограничения сотрудничества США с России при президенте Дональде Трампе, который декларировал, что сможет заключать сделки с российским президентом Владимиром Путиным в интересах США", — отмечает автор статьи.

Выступая на заседании Совбеза по химическому оружию в Сирии, постпред США при ООН Никки Хейли выразила надежду, что СБ "сможет продвинуться" в вопросе о резолюции. "Сколько еще Россия будет оправдываться за сирийский режим?" — сказала она.

На вопрос о том, заблокирует ли Россия этот проект, заместитель постпреда РФ в ООН Владимир Сафронков прямо заявил журналистам: "Да… Если он будет вынесен на рассмотрение, то мы наложим на него вето".

Автор статьи отмечает, что последний дипломатический маневр отчасти может быть попыткой заставить Россию надавить на своего сирийского протеже, чтобы он согласился прекратить гражданскую войну путем переговоров, говорится в статье.

"Еще до инаугурации президента Трампа администрация Обамы настаивала на принятии той же самой резолюции, которая рассматривается сейчас. Однако британские и французские союзники откладывали эту меру, опасаясь, что она может положить конец переговорам по перемирию в Сирии и вызвать раздражение новой администрации, которая, как казалось, собиралась улучшать отношения с Россией. На этот раз США согласились взять на себя инициативу по выдвижению совместной с Британией и Францией резолюции", — отмечает Линч.