По данным турецкого портала Turkish Minute, военные были взяты в плен боевиками три недели назад рядом с городом Эль-Баб на севере Сирии. Боевики выложили видеоролик казни турецких солдат в четверг вечером.

Напомним, в феврале 2015 года ИГ распространила видеозапись казни попавшего в плен пилота иорданских ВВС Муаза Юсефа аль-Касасба, F-16 которого разбился в декабре 2014-го на территории Ракки. Летчика также сожгли заживо.

Недавно заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Виктор Познихир сообщил об обнаружении в ходе проверки укрытий боевиков ИГ большого количества фото- и видеодоказательств пыток, проведенных террористами.