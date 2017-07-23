Отмечается, что стоимость обнаруженного золота может составлять около $100 млн. Компания обратилась к правительству Исландии с просьбой разрешить сделать на корабле отверстие, чтобы достать ящик с золотом.
Предполагается, что золото могло принадлежать нацистам и было взято из банков Южной Америки. Судно затонуло в 1939 году, когда направлялось из Бразилии в Германию.
По данным издания, когда корабль был обнаружен британским флотом, Адольф Гитлер приказал скрыться или затопить судно, чтобы Великобритания не захватила груз.