Возле берегов Исландии члены британской компании Advanced Marine Services обнаружили на затонувшем немецком корабле SS Minden около четырех тонн золота, сообщает Daily Mail. На фото - судно SS Porta, той же серии, что и SS Minden.

Отмечается, что стоимость обнаруженного золота может составлять около $100 млн. Компания обратилась к правительству Исландии с просьбой разрешить сделать на корабле отверстие, чтобы достать ящик с золотом.

Предполагается, что золото могло принадлежать нацистам и было взято из банков Южной Америки. Судно затонуло в 1939 году, когда направлялось из Бразилии в Германию.

По данным издания, когда корабль был обнаружен британским флотом, Адольф Гитлер приказал скрыться или затопить судно, чтобы Великобритания не захватила груз.