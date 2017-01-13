В прессу попали брошюры, в которых содержатся рекомендации российским военнослужащим по поведению в Сирии. Причем эти пособия, как выяснилось, массово раздают бойцам 46-й бригады оперативного назначения Росгвардии. Сами военнослужащие подтвердили этот факт, а также сообщили о подготовке чеченских военных из бригады к командировке в Сирии.

Две брошюры "Новой газете" передал один из сотрудников бывшего специального полка МВД им. Ахмата Кадырова (более известного как батальон "Север" и входящего теперь в состав 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБРОН) Федеральной службы войск Национальной гвардии (ФСВНГ).

Первая брошюра называется "Визуальный переводчик (Сирийская Арабская Республика)". На обложке документа изображена эмблема вооруженных сил Министерства обороны — красно-бело-синяя звезда. Других выходных данных пособие не содержит.

Информация в брошюре представлена в виде картинок с картами Ближнего Востока и Сирии, переводом на арабский с русскими транскрипциями чисел и фраз, необходимых для общения с местными жителями и получения от них информации о местоположении, вооружении и действиях противника.

Вторая брошюра называется "Рекомендации военнослужащим при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике" и представляет собой десятистраничное пособие почти без иллюстраций. В документе дается краткая информация о Сирии, включая географические сведения, язык, праздники, валюта, обычаи. Во второй части брошюры разъясняется, кого считать участниками конфликта, кто такие комбатанты, ополченцы, наемники, как отличить военного журналиста от шпиона, а шпиона от разведчика.

В самом верху обложки второй брошюры есть надпись: Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации. Кроме того, на ней изображены эмблема Нацгвардии и эмблема 46-й отдельной бригады особого назначения войск Национальной гвардии.

В конце брошюры есть подпись "Отделение по РЛС 64 ОБРОН", которую можно расшифровать как "отделение по работе с личным составом 64-й отдельной бригады особого назначения". Бригады с таким номером не существует, но есть бригада номер 46. Автор статьи в "Новой газете" предполагает, что в тексте могли намеренно допустить ошибку на случай, если он окажется в публичном пространстве, чтобы в Минобороны могли откреститься от брошюры и назвать ее фейком.

Бойцы Росгвардии подтвердили, что им раздают брошюры о Сирии

По словам источника газеты, брошюры были распространены среди военнослужащих чеченского батальона "Север", который входит в 46-ю бригаду Нацгвардии (к ней же относится чеченский батальон "Юг"). Военнослужащие бригады подтвердили изданию факт массового распространения обеих брошюр среди личного состава. Также военные сообщили изданию об активной подготовке именно чеченцев из 46-й ОБРОН Нацгвардии к сирийской командировке.

Автор статьи отмечает, что распространенные среди бойцов Росгвардии брошюры сильно напоминают те, которые раздавали советским воинам-интернационалистам в Афганистане. Кроме того, содержание пособий вызывает вопрос, какие задачи на самом деле ставятся перед российскими военнослужащими в Сирии, если им необходимо уметь определять комбатантов, шпионов, разведчиков и наемников.

Для чего Росгвардия может понадобиться в Сирии

Законодательство РФ ограничивает использование войск Национальной гвардии в военных конфликтах за пределами Российской Федерации. Их применение предусмотрено только Договором о коллективной безопасности, но Сирия не входит в ОДКБ.

Бывший военнослужащий ВВ МВД РФ, адвокат Петр Заикин подтвердил "Новой газете", что в российском законодательстве нет правовых оснований для формирования воинского контингента из числа военнослужащих Нацгвардии для использования в Сирии. В САР могут быть использованы только военнослужащие Минобороны и подразделений специального назначения ФСБ.

Кроме того, бывший военнослужащий пояснил изданию, чем может быть вызвана необходимость отправлять российских военнослужащих в командировку в Сирию. Заикин полагает, что войска Асада, по всей видимости, могут при поддержке авиации союзников отвоевать территории у террористов, но не способны удержать их без дополнительной помощи.

Также юрист объяснил, почему для отправки в Сирию могли выбрать именно бойцов Нацгвардии. В отличие от военнослужащих Министерства обороны, "внутренние войска" лучше подготовлены именно для войны в городе — проведения зачисток, подавления локальных очагов сопротивления, обеспечения безопасности тыла армии и поддержания полицейского порядка, отметил Заикин.

Что же касается выбора этнической принадлежности, принято считать, что именно у чеченцев, после двух военных кампаний, больше опыта в подавлении партизанской войны, добавил адвокат.