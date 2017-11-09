Американское издание The Daily Beast сообщает, что операция, нацеленная на ликвидацию банды, занимавшейся детской порнографией, включала проникновение в российские компьютеры.

"Впервые операцию раскрыл в прошлом году Vice, который выяснил, что ФБР взломало более 8 тысяч компьютеров в 120 странах, однако страны названы не были, — передает автор. — ФБР имело разрешение суда на взлом. Использовалась программа под названием "техника сетевого расследования" (network investigative technique), позволяющая отслеживать компьютеры, с которых заходили на сайт".

"ФБР установило контроль над сайтом детской порнографии Playpen и приступило к внедрению в него программы с целью отследить всех его пользователей", — сообщает журналист.

Меган Стифел, старший научный сотрудник Атлантического совета (Вашингтон), которая ранее работала адвокатом в подразделении национальной безопасности Минюста США, рассказала изданию, что у Америки довольно строгие ограничения на то, когда правоохранительные органы могут использовать баги, чтобы взламывать компьютеры, однако другие страны, у которых нет таких защитных механизмов, могут являться проблемой.

"Проблема в том, что случается, когда Китай и Россия хотят делать тоже под видом правоохранительной деятельности", — отметила эксперт.

"США стараются разграничивать военные взломы и другие типы компьютерных атак, используемые в правоохранительных целях или целях шпионажа, — пишет автор в заключение. — Не все страны так же строго проводят различия".