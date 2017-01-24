Китай разместил баллистические межконтинентальные ракеты собственного производства DF-41вблизи границы с Россией в провинции Хэйлунцзян, передает Global Times.

Сообщается, что в китайском сегменте интернета фотографии новейших ракетных комплексов были опубликованы некоторое время назад.

"Согласно опубликованной информации, фото были сделаны в провинции Хэйлунцзян. Военные аналитики уверены, что это, вероятно, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 и что она была размещена в северо-восточном Китае", — говорится в сообщении.

Отмечается, что публикация фотографий может быть связана с инаугурацией президента США Дональда Трампа как реакцией Пекина на провокационные заявления нового главы государства о политике "единого Китая".

"Ядерный потенциал Китая должен быть настолько силен, чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах и чтобы Китай мог ударить в ответ тем войскам, которые провоцируют его", — подчеркивает издание.

Ранее сообщалось, что по мнению китайских СМИ, избранный президент США Дональд Трамп "играет с огнем", поддерживая отношения с Тайванем, после того как в его первом интервью вновь был поднят вопрос о политике "единого Китая".