За последнее десятилетие в странах Азии существенно возросла незаконная торговля совами, передает The Guardian.

По мнению экспертов в области дикой природы, данное явление связано с популярностью серии книг и фильмов о молодом волшебнике Гарри Поттере, у которого была своя полярная сова.

Издание приводит данные исследования Винсента Ниджмана и Анны Некарис из Университета Оксфорд Брукс, в котором говорится, что в 2001 году, до выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень", на индонезийском рынке насчитывалось всего несколько сотен сов, однако к 2016 году их число выросло до 13 тыс.

Отмечается, что подобное явление наблюдается и в других странах, и вызывает обеспокоенность зоозащитников.