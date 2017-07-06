Агентство утверждает, что встреча Трампа и Путина покажет их "очень разные подходы к личной дипломатии".

Отмечается, что Путин показал себя умелым, целеустремленным тактиком, который тщательно готовится и нелегко отвлекается от достижения своих целей.

"Трамп, как известно, избегает подготовки и вместо этого идет со своей силой воли и верой в то, что, по его мнению, является способностью читать человека, сидящего напротив него", — отмечает агентство.

Как заявила экс-заместитель помощника министра обороны США по делам России и Украины Эвелин Фаркас, Трамп "кажется восприимчивым к похвале и лести, а Путин, похоже, очень понимает психологию нашего президента".

Ранее The New York Times писала, что советники Трампа обеспокоены грядущей встречей с Путиным, поскольку они не представляют, что Трамп решит сказать или сделать на этой встрече.