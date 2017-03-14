Вечером 14 марта на Майдане Незалежности украинские националисты провели акцию в поддержку блокады торговли с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. В акции принимали участие примерно 150 сторонников Организации украинских националистов (ОУН).

После небольшого митинга, который украинские СМИ называют "вече", националисты прошли по Крещатику, закидав камнями офисы российского "Альфа-банка" и компании "Систем Кэпитал Менеджмент" бизнесмена Рината Ахметова, который, в частности, организовал оказание гуманитарной помощи в Донбассе.

По словам лидера ОУН Николая Кохановского, Ахметову надо было напомнить, что "ему не место в Украине".

После того, как националисты закидали офис компании Ахметова, они направились по Крещатику зданию "Альфа-банка". По данным "Интерфакс-Украина", перед банковским офисом был выставлен полицейский кордон в защитном обмундировании. Однако националисты закидали здание через головы полицейских.

Как сообщает УНН, один из радикалов камнем сбил вывеску отделения банка. Остальные начали забрасывать двери банка кирпичами. Толпа криками поддерживал активистов. Через какое-то время в толпе вспыхнула драка, но сотрудники правоохранительных органов в нее не вмешивались.

Накануне стало известно, что в украинской столице радикалы "Гражданского корпуса", требующие ухода с украинского рынка российских банков, заложили бетонными блоками вход в головной офис украинской "дочки" "Сбербанка". Инцидент произошел в ночь на 12 марта.

Во вторник сотрудники украинского отделения "Сбербанка" призвали президента страны Петра Порошенко принять срочные меры для восстановления полноценной работы банка, заблокированного радикалами.

В письме коллектива на имя главы государства отмечается, что "Сбербанк" является одним из крупнейших коммерческих банков в стране и работает "строго в рамках украинского законодательства, что подтверждают многочисленные проверки регулятора и контролирующих органов", передает РИА "Новости".

В банке добавили, что "неоднократно обращались в правоохранительные органы". Однако реакции в отношении нарушителей не было. По мнению коллектива, игнорирование закона влияет не только на работу "Сбербанка", но и на весь банковский сектор Украины.

Ранее к закрытию российских банков на Украине призвал министр внутренних дел страны Арсен Аваков. "Сбербанк" РФ должен быть изгнан из Украины", — написал он в Twitter. Также на Украине звучали призывы к Национальному банку страны ввести санкции против "Сбербанка".

Поводом для этого послужили сообщения в российских СМИ о том, что "Сбербанк" якобы начал обслуживать в своих отделениях клиентов, которые предоставляют паспорта граждан ДНР и ЛНР.

На Украине уже почти месяц продолжается блокада железнодорожных путей, по которым, в частности, поставляется уголь с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В блокаде участвуют ветераны боевых действий в Донбассе и народные депутаты.

Таким образом они борются с торговлей с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Правительство Украины 15 февраля ввело в связи с блокадой чрезвычайные меры в сфере энергетики, напоминает Русская служба ВВС.

В конце февраля Аваков призвал антитеррористический центр дать силовым органам полномочия для разгона блокады Донбасса. "Либерализм нашего правительства не знает границ. Месяц нашей либеральной политики, ваших либеральных переговоров с инициаторами этой блокады… ни к чему не приводит. Надо принимать решения", — подчеркнул он.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман тогда заявил, что готов согласиться с "тезисами" Авакова, однако публично разгон блокады поддерживать не стал.