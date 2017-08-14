Работники службы безопасности аэропорта Аль-Прат требуют снизить нагрузку на них. К их стачке могут присоединиться также сотрудники в Мадриде.

Сотрудники службы безопасности барселонского аэропорта Аль-Прат объявили в понедельник 14 августа бессрочную забастовку. Участники акции жалуются на недостаток персонала и на то, что им приходится выполнять слишком много работы. Ранее, 13 августа, они в ходе голосования отклонили предложение работодателей о повышении зарплаты на 18%.

Чтобы обеспечить работу аэропорта, власти привлекли к работе вместо бастующих сотрудников службы безопасности жандармов Гражданской гвардии. Управляющее испанскими аэропортами акционерное общество Aena предупредило пассажиров о забастовке и призвало их приезжать к началу регистрации на рейс.

К стачке могут присоединиться также работники мадридского аэропорта Барахас, сообщают испанские СМИ.