Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур признана журналом Forbes наиболее влиятельной женщиной в развлекательной индустрии и масс-медиа.

Анна Винтур руководит американским изданием Vogue с 1988 года и является арт-директором издательской компании Conde Nast. В 2008 году она стала кавалером Ордена Британской империи.

В списке 15-ти наиболее влиятельных женщин индустрии также певицы Бейонсе и Тейлор Свифт, писательница Джоан Роулинг и глава российского новостного канала RT Маргарита Симоньян.

Forbes составляет свой ежегодный список, учитывая доход каждой конкретной персоны, число упоминаний этого имени в СМИ и реноме в целом.

Аналитик тенденций в масс-медиа Алиса Эндерс объясняет выбор Винтур в качестве самой влиятельной женщины в этом списке так: "Почему Анна Винтур номер один? Это очень просто: Шерил Сандберг из Facebook и Сюзан Войчитски из Google не включены в список. Потому что под "медиа" они [Forbes] понимают печатную прессу и исполнительские искусства. Они намеренно отделили рекламных гениев Facebook и Google, несмотря на то, что две эти компании сегодня являются исполинами рекламной индустрии".

Но даже несмотря на их отсутствие, Анне Винтур пришлось потеснить другие влиятельные имена в индустрии, например, Бонни Хаммер (на втором месте), которая возглавляет американскую вещательную компанию NBCUniversal.

"Анна Винтур — наиболее влиятельная женщина в печатной прессе просто потому, что Vogue является вершиной вкуса и женской моды, — объясняет Эндерс. — Она — воплощение коммерческого мира моды по обе стороны Атлантики. Анна Винтур представляет континент, который придал новую динамику британским и американским домам моды".

Полный список:

Aнна Винтур — арт-директор, Conde Nast

Бонни Хаммер — председатель, NBCUniversal

Стейси Снайдер — председатель/исполнительный директор, 20th Century Fox

Бейонсе Ноулз-Картер — певица

Маргарита Симоньян — главный редактор, новостной канал RT (Россия)

Дана Уолден — исполнительный директор, Fox Television Group

Кэтрин Вайнер — главный редактор газеты, Guardian

Донна Лэнгли — председатель, Universal Pictures

Зэнни Минтон Беддоуз — главный редактор, журнал Economist

Кэтлин Кеннеди — президент, Lucasfilms

Арианна Хаффингтон — coучредитель, Huffington Post

Тейлор Свифт — певица

Джоан Роулинг — писательница

Шобана Бхартия — председатель, HT Media

Приянка Чопра — актриса/посол доброй воли ООН