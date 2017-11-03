Анна Винтур руководит американским изданием Vogue с 1988 года и является арт-директором издательской компании Conde Nast. В 2008 году она стала кавалером Ордена Британской империи.
В списке 15-ти наиболее влиятельных женщин индустрии также певицы Бейонсе и Тейлор Свифт, писательница Джоан Роулинг и глава российского новостного канала RT Маргарита Симоньян.
Forbes составляет свой ежегодный список, учитывая доход каждой конкретной персоны, число упоминаний этого имени в СМИ и реноме в целом.
Аналитик тенденций в масс-медиа Алиса Эндерс объясняет выбор Винтур в качестве самой влиятельной женщины в этом списке так: "Почему Анна Винтур номер один? Это очень просто: Шерил Сандберг из Facebook и Сюзан Войчитски из Google не включены в список. Потому что под "медиа" они [Forbes] понимают печатную прессу и исполнительские искусства. Они намеренно отделили рекламных гениев Facebook и Google, несмотря на то, что две эти компании сегодня являются исполинами рекламной индустрии".
Но даже несмотря на их отсутствие, Анне Винтур пришлось потеснить другие влиятельные имена в индустрии, например, Бонни Хаммер (на втором месте), которая возглавляет американскую вещательную компанию NBCUniversal.
"Анна Винтур — наиболее влиятельная женщина в печатной прессе просто потому, что Vogue является вершиной вкуса и женской моды, — объясняет Эндерс. — Она — воплощение коммерческого мира моды по обе стороны Атлантики. Анна Винтур представляет континент, который придал новую динамику британским и американским домам моды".
Полный список:
Aнна Винтур — арт-директор, Conde Nast
Бонни Хаммер — председатель, NBCUniversal
Стейси Снайдер — председатель/исполнительный директор, 20th Century Fox
Бейонсе Ноулз-Картер — певица
Маргарита Симоньян — главный редактор, новостной канал RT (Россия)
Дана Уолден — исполнительный директор, Fox Television Group
Кэтрин Вайнер — главный редактор газеты, Guardian
Донна Лэнгли — председатель, Universal Pictures
Зэнни Минтон Беддоуз — главный редактор, журнал Economist
Кэтлин Кеннеди — президент, Lucasfilms
Арианна Хаффингтон — coучредитель, Huffington Post
Тейлор Свифт — певица
Джоан Роулинг — писательница
Шобана Бхартия — председатель, HT Media
Приянка Чопра — актриса/посол доброй воли ООН