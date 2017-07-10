США дислоцировали в Литве для учений зенитно-ракетные комплексы Partiot большой дальности. Об этом в понедельник сообщает Министерство обороны Литвы. Подобные системы в Литве дислоцируются впервые, говорится в сообщении минобороны.

"Дислокация этой системы демонстрирует твердые обязательства США по обеспечению безопасности Литвы и высокую готовность США выработать быструю дислокацию стратегических сил в регионе", — сказано в сообщении.

Дислоцированная система будет работать в одной связке с системами ПВО Литвы и других стран НАТО в ходе международных учений единиц воздушной обороны наземного базирования Tobruq legacy 2017, которые в Литве состоятся впервые, уточняет ведомство. В ходе данных военных учений будут отрабатываться действия упомянутых единиц и совершенствоваться навыки процедур руководства и контроля.

Цель учений — повышение интегральности международных и региональных соединений, что должно укрепить готовность к возможному сценарию коллективной обороны НАТО. Учения Tobruq legacy 2017 начнутся 11 июля и продлятся до 22 июля в Шяуляйском округе.

Всего в учениях примут участие порядка 500 военных и около 30 систем ПВО из Литвы и еще четырех стран НАТО: Великобритании, США, Латвии и Польши. Основной организатор данных учений — США. ВВС Литве в них примут участие уже в третий раз.